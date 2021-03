Polizei Eschwege

POL-ESW: Graffiti

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet von Witzenhausen. Bislang wurden 10 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang erstattet. Unbekannte haben zwischen dem gestrigen Sonntagabend und heute Morgen unterschiedlichste Objekte mit politischen Schriftzügen besprüht. Betroffen waren Hauswände, Gebäude des DRK, einer Tankstelle, eines Autohauses sowie Stromverteilerkästen, Informationstafeln und Wahlplakate zwishcen der Mündener Straße, Brückenstraße, Kniegasse und der Straße "An der Bohlenbrücke. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Um Hinweise bitte die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell