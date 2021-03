Polizei Eschwege

POL-ESW: Enkeltrick, Schockanruf+++Diebstahl von Katalysator

Eschwege (ots)

versuchter Enkeltrick

Um 12:50 Uhr wurde gestern Mittag eine 71-Jährige aus Eschwege von einem jungen Mann angerufen, der sich als Enkel ausgab. Um 12:50 Uhr klingelte das Telefon und der beim Telefonat teils fürchterlich weinende Anrufer gab an, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe. Für eine "Schnellkaution" benötige er nun 20.000 EUR. Die Angerufene nahm zu diesem Zeitpunkt auch an, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um ihren Enkel handeln würde. Nachdem die 71-Jährige angab, soviel Geld nicht zu haben, schaltete sich in das Gespräch noch eine angebliche Kommissarin aus Kassel ein, die nun angab, mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache halten zu müssen; man wolle sich noch mal melden, was dann nicht geschah.

Präventionstipps Enkeltrick

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Polizei Sontra

Diebstahl von Katalysator

Am 03.03.21 wurde von einem Pkw Renault Laguna, der in der Bahnhofstraße in Sontra auf dem dortigen Bahnhofsvorplatz geparkt war, der Katalysator ausgebaut und entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97760.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

