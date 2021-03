POL-ESW: Pressebericht vom 10.03.21

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle in Bad Sooden-Allendorf

In der Straße "Am Plan" in Bad Sooden-Allendorf beabsichtigte gestern Nachmittag, um 16:10 Uhr, der Fahrer eines Linienbusses zu wenden. Hierzu fuhr er rückwärts, übersah dabei aber einen geparkten Pkw Audi, der im vorderen Bereich touchiert wurde. Der Fahrer des Busses fuhr anschließend davon. Der Unfall wurde jedoch von mehreren Zeugen beobachtet. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Um 15:15 Uhr hatte sich kurz zuvor ein weiterer Verkehrsunfall in ereignet. Ein 72-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf befuhr die Waldisstraße in Richtung Kirchstraße. Im Einmündungsbereich zur Kirchstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 47-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, der mit einem Citybike (Dreirad) unterwegs war. Der Pkw touchierte das Vorderrad, wodurch ein Sachschaden von 100 EUR entstand.

Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Um 13:09 Uhr befuhr gestern Mittag eine 19-Jährige aus Marburg mit ihrem Pkw die B 249 zwischen Schwebda u d Eschwege. Dabei kam sie mit ihrem Auto kurz nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Geldbörse gestohlen

Am vergangenen Montagnachmittag, 08.03.21, hielt sich eine 82-Jährige Kundin aus Eschwege im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege zum Einkauf auf. Ihre Handtasche hatte sie am mitgeführten Rollator platziert. Während des Einkaufs gegen 17:00 Uhr wurde die ältere Dame von einem ihr unbekannten jungen Mann (ca. 180 cm groß) angerempelt. Später musste sie dann an der Kasse das Fehlen ihres Portmonees aus der Handtasche feststellen. Neben den persönlichen Dokumenten befand sich noch Bargeld in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Eine nähere Beschreibung des oder der Täter liegt nicht vor.

Diebstahl von Batterie

Vom Baustellengelände im Triftweg /Kirchgraben in Wanfried wurde in der Nacht vom 08./09.21 eine Autobatterie aus einem Caterpillar- Minibagger entwendet. Unbekannte Täter brachen hierzu das Batteriefach auf und bauten die Batterie (Typ: 153-5656) fachmännisch aus. Schaden: 170 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidiertem gestern Vormittag, um 10:20 Uhr, ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen, der auf der K 28 zwischen Lindenau und Sontra unterwegs war. Der Fuchs lief nach der Kollision davon; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 16:19 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 48-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau. Beim Rückwärtseinparken in eine Parkbucht streifte der Pkw ein dort parkendes Auto im Bereich der hinteren Stoßstange, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sein Pech: die 20-Jährige Fahrerin des beschädigten Pkws saß noch in ihrem Auto.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 06:50 Uhr kreuzten heute Morgen mehrere Rehe die B 27 zwischen Neu-Eichenberg und Witzenhausen. In Höhe von "Arnstein" war zu diesem Zeitpunkt eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Uder unterwegs, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und eines der Tiere mit dem Auto erfasste. Der Sachschaden wird mit 200 EUR angegeben.

Geldbörse gestohlen

Angezeigt wurde gestern noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am 06.02.21 zugetragen hat. Zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr hatte der Geschädigte seinen Pkw in der Straße "Am Stieg" in Witzenhausen unverschlossen abgestellt. Am Montag bemerkte er dann den Diebstahl seiner Geldbörse, die er in der Mittelkonsole abgelegt hatte. Hinweise: 05542/93040.

