Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg- Betrunkene junge Frau

Mahlberg (ots)

Eine offenbar sichtlich betrunkene junge Frau wurde am Donnerstagabend von einem Zeugen den Beamten des Polizeireviers Lahr gemeldet. Die junge Dame sollte sich nach Aussagen des Zeugen in einem betrunkenen Zustand in ein unverschlossenes Auto gesetzt haben. Die Ordnungshüter gingen diesem Verdacht nach und trafen die junge Frau in dem unverschlossenen Wagen an. Daraufhin wurde der Fahrzeughalter ermittelt und von dem Geschehen in Kenntnis gesetzt. Da die 19-Jährige starke Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung aufwies, führten die Beamten einen Alkoholschnelltest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,4 Promille. Nachdem die Identität der jungen Frau auf dem örtlichen Revier festgestellt wurde, wurde sie in die Obhut eines Bekannten übergeben.

/kw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell