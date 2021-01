Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handy am Steuer

Offenburg (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Offenburg fiel am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr eine 38-jährige Autofahrerin in der Grabenallee auf, die am Steuer ihres Wagens saß und während ihrer Fahrt ein Mobiltelefon in ihrer rechten Hand hielt und Tippbewegungen machte. Sie erhält nun eine Anzeige.

/ ph

