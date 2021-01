Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Reifen illegal entsorgt

Bühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl ermitteln derzeit unter anderem wegen illegaler Abfallentsorgung und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen. Im "Dangscheerweg", zirka 200 Meter nach der Brücke "Salzwässerle" wurden auf der rechten Seite 10 Reifen widerrechtlich abgelagert. Festgestellt wurden die Reifen am Mittwochspätnachmittag gegen 17:30 Uhr. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bühl zu melden. /jt

