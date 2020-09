Polizeidirektion Kiel

Plön: Trikottausch der besonderen Art

Zu einem Trikottausch der besonderen Art kam es Dienstag auf dem 1. Polizeirevier zwischen zwei Polizeibeamten, die ehrenamtlich auch als Trainer für den Suchsdorfer SV und für die SG Großer Plöner See tätig sind.

Vorausgegangen war ein Fußballspiel der Jugendmannschaften beider Vereine am Sonntag in Suchsdorf. Es kam zuvor zu kleinen Komplikationen, da beide Mannschaften in der gleichen Trikotfarbe aufliefen. Die Plöner mussten zwangsweise in ihrem gewohnten blauen Heim-Dress antreten, da der komplette weiße Trikot-Satz für Auswärtsspiele zuvor gestohlen wurde. Das Team aus Plön nutzte die Verwirrung offenbar und konnte das Spiel mit 6:4 für sich entscheiden.

Montag suchten Beamte des 1. Reviers, darunter auch der Trainer des Suchsdorfer Teams, einen 30-Jährigen an seiner Anschrift in der Fraunhoferstraße auf, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Hier fiel dem Polizisten sofort die Oberbekleidung des Mannes auf. Er trug ein strahlend weißes Trikot der SG Großer Plöner See. Auch Nachfrage gab er den Diebstahl des Trikotsatzes zu. Die Trikots wurden sichergestellt, um sie dem Verein zu übergeben.

Bei der Recherche nach einem Verantwortlichen der Mannschaft aus dem Kreis Plön fiel dem Polizeibeamten des 1. Reviers auf, dass sein Trainerkollege auch ein dienstlicher Kollege ist und auf dem 3. Revier arbeitet. Auf dem kurzen Dienstweg vereinbarten die beiden Kollegen nicht nur die Übergabe des Trikotsatzes, sondern auch die spielerische Revanche.

