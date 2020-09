Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200907.1 Heikendorf: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Heikendorf (ots)

Am Wochenende ist es in Heikendorf zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen in Form von Graffiti gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der oder die unbekannte/n Täter war/en vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Heinrich-Heine-Schule, dem Möltenorter Weg, dem Stinnes-Park und dem Förde-Wanderweg zugange. Die Schriftzüge sind zum Teil mehrere Meter lang. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Beamten der Polizeistation Heikendorf haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 560 13 20 entgegen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell