POL-PPMZ: Handgreiflichkeit nach Streit zweier Autofahrer - Täter gesucht

Mainz Weisenau (ots)

Donnerstag, 14.11.2019, 20:45 Uhr

Am Donnerstagabend eskalierte in Mainz-Weisenau ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Gegen 20:45 Uhr bekam ein 64-jähriger PKW Fahrer, von einem bislang unbekannten Audifahrer, im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, die Vorfahrt genommen. Um den Audifahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, betätigte der 64-Jährige die Lichthupe, worauf der Audifahrer abbremste. In der Folge hielten beide an, der Audifahrer stieg aus und ging zum geöffneten Fenster des 64-Jährigen. Nachdem dieser erläuterte, dass er Vorfahrtsberechtigt gewesen sei, schlug ihm der Audifahrer unvermittelt ins Gesicht, stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der 64-Jährige wurde derart verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, blonde kurze Haare, muskulös gebaut, kein Bart, keine Brille. Bei dem Fahrzeug des Täters handelte es sich um einen dunklen Audi mit Schrägheck.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

