Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Tageswohnungseinbruch

EmmerichEmmerich (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 28.10.2020, in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf dem Helenenbusch eingedrungen und haben dort Schuck erbeutet. Die Diebe nutzen die Abwesenheit der Eigentümer zwischen 10.15 Uhr und 13.50 Uhr und die Umstände, dass die Haustür aufgrund einer defekten Schlossfalle nicht zufallen konnte. Insofern ist die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, auf der Suche nach Zeugen und Hausbewohnern, die im Tatzeitraum in den Fluren unbekannte Personen angetroffen haben. (SI)

