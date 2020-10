Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Mobiltelefon und Geld geraubt

EmmerichEmmerich (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am gestrigen Abend, 28.10.2020, in einer Leiharbeiterunterkunft auf dem Geistmarkt gekommen. Im Verlauf der Streitigkeiten gegen 20.30 Uhr wurde ein 22 Jahre alter Bewohner von drei Unbekannten zunächst geschlagen und anschließend unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Mobiltelefons und 100 Euro gezwungen. Das Opfer floh zunächst zur Wache der Wasserschutzpolizei. Die Polizei fand am Tatort später die mutmaßliche Tatwaffe, die sichergestellt wurde. Die Ermittlungen dauern an. (SI)

