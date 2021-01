Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Heizungsableser in der Innenstadt

Neuss (ots)

Am Montag (11.01.) erhielt eine Neusserin zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr Besuch von einem angeblichen Heizungsableser. Die Seniorin ließ ihn in ihre Wohnung und begleitete ihn durch die Räume zu den einzelnen Heizungen; lediglich einmal sei sie kurz in einen anderen Raum gegangen. Der Mann habe danach noch eine weitere Heizung untersucht und sei gegangen. Am Abend jedoch musste sie den Verlust von Schmuck aus ihrem Schlafzimmer feststellen. Die Neusserin informierte die Polizei. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Heizungsableser, sondern um einen dreisten Trickdieb handelte, der in einem unbeobachteten Moment den Schmuck an sich nahm.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den unbekannten Mann am Montag (11.01.), etwa gegen 9 Uhr bis 9:30 Uhr, am Rheinwallgraben in der Neusser Innenstadt beobachtet haben und Hinweise geben können.

Der Mann soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß sein. Er war von korpulenter Statur und hatte dunkle Haare.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Wenn Fremde vor Ihrer Tür stehen, dürfen Sie ein gesundes Misstrauen zeigen. Betrüger nutzen unterschiedliche Rollen, um auf das Grundstück oder in die Wohnung zu kommen. Die Broschüre "Klüger gegen Betrüger" klärt über die gängigsten Maschen auf und gibt Tipps. Sie ist auch online abrufbar auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

