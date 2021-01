Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdacht: Fahruntüchtigkeit - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Rommerskirchen/Grevenbroich (ots)

Autofahrer meldeten am frühen Montagabend (11.01.), gegen 17:30 Uhr, auf der Bundesstraße 59 in Höhe der Ortslage Sinsteden einen verdächtigen Opel Kleinwagen.

Dessen bis dato unbekannter Fahrer war in Richtung Grevenbroich unterwegs und fiel zunächst durch seine unsichere Fahrweise auf (Schlangenlinien). Dazu soll er laut Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und auf riskante Weise mehrere Autos überholt haben. In Höhe der Lindenstraße gelang es einer Streife, das Auto zu stoppen. Der leicht abwesend wirkende 24-jährige Fahrer gab den Polizisten gegenüber an, es aufgrund zu benötigender Medikamente etwas eiliger gehabt zu haben.

Da möglicherweise eine medizinische Ursache der Grund für seine Fahrweise war, wurde ein Rettungswagen angefordert. Dann wurde dem Mann durch die Ordnungshüter die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Grevenbroicher muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

