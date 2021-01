Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Beteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Grevenbroich (ots)

Am frühen Freitagmorgen (08.01.) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Grevenbroich - Gustorf.

Gegen 05:20 Uhr war ein 58-Jähriger in Grevenbroich mit seinem Fahrrad auf der Fürther Straße in Richtung Brucknerstraße unterwegs. Nach seinen Schilderungen kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer, der aus Richtung Brucknerstraße kam. Durch die Kollision stürzte der 58-Jährige und verletzte sich am Arm.

Der andere Fahrradfahrer habe zunächst gestoppt und beide Unfallbeteiligten hätten sich unterhalten. Da die Verletzungen zunächst nicht spürbar gewesen seien, habe man sich getrennt, ohne Kontaktdaten auszutauschen. Im weiteren Verlauf seien die Verletzungen spürbar geworden, so dass der 58-Jährige den Unfall am Montag (11.01.) bei der Polizei anzeigte.

Der bis dato unbekannte Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, normale Statur, dunkle Haare, dunkler Hauttyp, bekleidet mit Mütze, dunkler Arbeitsjacke sowie dunkler Arbeitshose.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Radfahrer und/oder Zeugen. Insbesondere wird der bislang unbekannte Unfallbeteiligte gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise unter 02131 300-0.

