Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

NeussNeuss (ots)

Am Montag (11.01.), um kurz nach Mittag, kam es an der Selikumer Straße Ecke Augustinusstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto.

Ein 66-jähriger Autofahrer war auf der Selikumer Straße unterwegs als von der Augustinusstraße kommend in Richtung Innenstadt plötzlich ein Radfahrer querte. Zeugen gaben an, dass der Autofahrer vorschriftsgemäß bei Grün in die Kreuzung einfuhr und der Radfahrer seinen Vorrang offenbar missachtete.

Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der 84-jährige Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell