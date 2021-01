Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht weitere Zeugen

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 11.01.2021 - 14:10 Uhr, berichtete die Polizei von einem Verkehrsunfall an der Selikumer Straße Ecke Augustinusstraße, bei dem ein 84-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen davon trug.

Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang und sucht Zeugen, die vor Ort möglicherweise nicht befragt werden konnten, aber Angaben dazu machen können, wie es trotz Ampelregelung zu dem Zusammenstoß zwischen dem Auto des 66-Jährigen und dem Radler kommen konnte. Insbesondere von dem Führer / der Führerin eines vorausfahrenden Pkw, der zuvor die Streesemannallee in Richtung Nordkanalallee befuhr und an der Unfallkreuzung nach links in die Augustinusstraße abbiegen wollte, erhofft sich das Verkehrskommissariat in Neuss wichtige Erkenntnisse (Telefon 02131 300-0).

