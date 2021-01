Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auffahrunfall

Gaggenau (ots)

Ein Unfall am Mittwochspätnachmittag beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Eine 48-jährige Honda-Lenkerin befuhr gegen 17 Uhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung der B462, bis sie mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit auf den in der Einmündung stehenden Seat-Lenker auffuhr. Der 55-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Am Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Der Seat hingegen trug einen Schaden von zirka 6.000 Euro davon. /jt

