Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Reh ausgewichen

Landkreis OSterholz (ots)

Worpswede. In der Hüttenbuscher Straße (L165) musste ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen zwei Rehen ausweichen. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Böschung zum Liegen. Zuvor streifte er noch einen Baum. Der 18-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell