POL-ESW: Pressebericht 12.03.2021 - 2

Einbruch in Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen

Wie am heutigen Tag angezeigt wurde, sind unbekannte Täter beim Kleingartengelände in Eschwege gewaltsam in eine Gartenhütte auf dem Grundstück "Am Rasenweg" eingebrochen und haben eine mechanische Astschere im Wert von 20 Euro geklaut. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 150 Euro. Die Tat soll zwischen dem 06.03.2021, 17.00 Uhr und dem 12.03.2021, 10.30 Uhr verübt worden sein. Hinweise erbittet hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht

In der Neustadt in Eschwege ist heute Vormittag gegen 11.15 Uhr ein blauer VW Variant beschädigt worden. Bei dem geparkten Fahrzeug wurde ein Außenspiegel, vmtl. im Vorbeifahren, beschädigt. Die Polizei in Eschwege hat aktuell Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand kommt ein 84-jähriger Autofahrer aus Eschwege als Verursacher in Frage. Die Höhe des Schadens ist noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Verursacher ermittelt

Heute Morgen um kurz nach 07.30 Uhr ist in der Straße Jonasbach in Großalmerode einer geparkter VW Golf beschädigt worden. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die polizeilichen Ermittlungen haben aufgrund von Zeugenhinweisen mittlerweile zu dem 22-jährigen Verursacher geführt, der mit einem weißen Kleintransporter (Sprinter) den Unfall während eines Wendevorgangs beim Rückwärtsfahren verursacht haben soll. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von ca. 500 Euro, der Kleintransporter blieb bei der Kollision offenbar ohne nennenswerten Schaden. Der 22-jährige, aus Großalmerode stammende, Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

