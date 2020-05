Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Müllhaufen in Brand geraten

Papenburg (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes an der Straße Am Nordhafen zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 13.30 Uhr hat sich bei Verladearbeiten in einer Werkshalle, aus bislang ungeklärter Ursache, ein Restmüllhaufen entzündet. Durch die Flammen wurden die Halle und mehrere Betriebsfahrzeuge beschädigt. Die Feuerwehr Papenburg konnte den Brand löschen. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

