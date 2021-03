Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.03.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

43-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und verletzt sich leicht

Heute Morgen gegen 08.40 Uhr hat ein 43-jähriger Autofahrer aus Meinhard einem 64-jährigen, ebenfalls aus Meinhard stammenden, Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige klagte im Anschluss über Schwindelgefühle und wurde daher kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt, konnte später aber entlassen werden. Laut Unfallbericht hatte der 43-Jährige in Schwebda die Wolfbornstraße in Richtung B 249 befahren, dabei dann aber den bevorrechtigten 64-Jährigen übersehen, der von der Friedenstraße kommend nach rechts in die Wolfbornstraße einbog. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 3500 Euro.

Polizei Sontra

Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Die Polizei in Sontra ermittelt aktuell gegen einen 37-jährigen Mann aus Eisenach, der bereits am Montagmittag gewaltsam in ein Haus in Herleshausen eingedrungen sein soll. Dort soll es dann zu einem Disput zwischen dem 37-Jährigen und einem dort wohnhaften 41-Jährigen gekommen sein. Streitgrund war offenbar die Tatsache, dass es sich bei dem 37-Jährigen um den Ex-Freund der aktuellen Lebensgefährtin des 41-Jährigen handelt. Der 37-Jährige stellte seinen Kontrahenten zur Rede und soll den 41-Jährigen dabei auch ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt haben, bevor der Tatverdächtige danach die Wohnung wieder verließ. Die Polizei in Sontra hat jetzt Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aus Eisenach wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Polizei Witzenhausen

Ermittlungen gegen 41-Jährigen Körperverletzung/Häusliche Gewalt; Polizei spricht Wegweisung aus

Weil eine 45-Jährige Frau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00.40 Uhr im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem 41-jährigen Ehemann im Treppenhaus stürzte und sich dabei Verletzungen im Gesicht zuzog, musste letztlich die Polizei einschreiten. Die beiden Ehepartner standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, ein bei dem 41-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung/Häusliche Gewalt, die noch am Abend des Vorfalls zu einer Wegweisungsverfügung aus der Wohnung geführt haben. Zudem musste sich der Mann einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Die verletzte Frau musste sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell