POL-IZ: 200928.4 Glückstadt: Drogenfahrten aufgedeckt

Am vergangenen Freitag haben Streifen in Glückstadt zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Auto unterwegs gewesen sind. Beide Betroffene mussten sich der Blutprobenentnahme stellen.

Um 10.40 Uhr entschieden sich Beamte, in der Königsberger Straße einen Autofahrer zu kontrollieren, nachdem dieser den Polizisten unmittelbar zuvor an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen hatte. Aus dem Opel des 43-Jährigen drang unverkennbar der Geruch von Cannabis, der Mann war sichtlich nervös und zitterte, seine Pupillen reagierten nur träge. Ein Drogenschnelltest, den der Glückstädter im Beisein der Beamten in seinem Zuhause absolvierte, verlief positiv auf THC und Amphetamine. In der Wohnung des 43-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte offenliegende drogentypische Utensilien und stellten diese sicher. Der Verkehrsteilnehmer muss sich nun wegen der Drogenfahrt und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ebenfalls berauscht war rund drei Stunden später ein 23-Jähriger, der auch die Königsberger Straße befuhr. Ihn stoppten die Beamten, weil sein Beifahrer nicht angeschnallt war. Körperliche Anzeichen deuteten darauf hin, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine - so musste auch dieser Betroffene sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Auch ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, zudem eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn einen Führerschein besaß der aus dem Kreis Pinneberg Stammende eigenen Angaben zufolge nicht.

