Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200928.3 Glückstadt: Einbruch in Gemeindehaus

Glückstadt (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es zu einem Einbruch in das Gemeindehaus der Sankt Jürgen Kirchengemeinde in Glückstadt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Vom 23. auf den 24. September 2020 suchten Unbekannte das Gemeindehaus der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Jürgen in der Bahnhofstraße auf. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und sahen sich im Inneren des Gebäudes um. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Einbrecher das Objekt schließlich wieder, ohne dass sie etwas mitnahmen.

Hinweise auf die Eindringlinge gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

