Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200925.8 Heide: Unfallbeteiligter gesucht

Heide (ots)

Am Donnerstagvormittag hat eine Frau in Heide ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und den Vorfall erst am Folgetag der Polizei gemeldet. Ob das berührte Auto Schäden erlitten hat, ist unklar. Nach dem möglichen Geschädigten sucht die Polizei nun.

Am Donnerstag war die Rentnerin gegen 10.30 Uhr mit einem Opel auf der Blumenstraße in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Während sie am Straßenrand parkende Autos passierte, hörte sie einen Knall, hielt an und untersuchte die abgestellten Fahrzeuge nach Schäden - finden konnte sie keine. An ihrem Pkw stellte die Anzeigende später jedoch einen defekten Spiegel fest, so dass an dem berührten Fahrzeug eventuell auch ein Schaden entstanden sein könnte. Ein möglicher Unfallgeschädigter sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

