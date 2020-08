Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Morgen des 20.08.2020, gegen 5 Uhr wurde ein Alarm in einer Gaststätte in der Valentin-Bauer-Straße ausgelöst. Bislang unbekannter Täter brach die Eingangstür der Gaststätte auf, entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Ein schlanker, ca. 180 cm großer Mann mit heller Oberbekleidung wurde an der Tatörtlichkeit gesehen.

Wer hat am Donnerstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise auf den Mann geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



