Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorroller-Fahrer

Mannheim-OststadtMannheim-Oststadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Oststadt erlitt ein 17-jähriger Roller-Fahrer leichte Verletzungen. Ein 47-jähriger Mann war kurz vor 18 Uhr mit seinem Kia auf der Karl-Ludwig-Straße von der Erzbergerstraße kommend in Richtung Augustaanlage unterwegs. An der Kreuzung zur Augustaanlage missachtete er die Vorfahrt eines 17-jährigen Rollerfahrers, der auf der Augustaanlage stadteinwärts unterwegs war. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weil Roller des jungen Mannes stark beschädigt war, musste er abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahmen musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell