Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.03.2021 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fenster an Geschwister-Scholl-Schule eingeworfen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben im Wacholderweg an der Geschwister-Scholl-Schule in Eschwege eine Vodkaflasche gegen eine Fensterscheibe geworfen, die dadurch beschädigt wurde. Die Eschweger Polizei hat in dem Fall Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen Freitagnachmittag 14.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr zugetragen haben soll, nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Unfallflucht; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Eine 72-jährige Autofahrerin aus Sontra parkte mit ihrem Pkw am heutigen Montag zwischen 12.05 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Schloßstraße in Sontra. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der rechten Fahrzeugseite frische Kratzer am hinteren Stoßfänger und der Seitenverkleidung fest. Die Frau brachte den Vorfall anschließend als Unfallflucht zur Anzeige. Die Beamten der Polizei Sontra taxierten den Schaden auf 300 Euro und suchen Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Nummer 05653/9766-0 mit der Polizei in Verbindung setzen können.

Polizei Hessisch Lichtenau

Alleinunfall; 52-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Helsa ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02.50 Uhr ohne Fremdeinwirkung verunfallt. Der Mann war auf der Bundesstraße B 487 von Hessisch Lichtenau nach Retterode unterwegs, als er in Höhe eines Wirtschaftsweges Richtung Hellkopfsee nach links von der Fahrbahn abkam. Der Mann durchbrach mit seinem Pkw die linksseitige Schutzplanke, stürzte einen Abhang hinunter und prallte letztlich mit seinem Pkw gegen einen auf einer Wiese aufgeschichteten Holzstapel. Während der Pkw mit wirtschaftlichem Totalschaden später abgeschleppt werden musste, blieb der Fahrer bei dem Unfall offenbar unverletzt. Der 52-Jährige gab an, durch geblendetes Licht anderer Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt gewesen zu sein.

Parkplatzrempler; Schaden 500 Euro

Einen Unfall beim Einparken vermelden die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau. Demnach hat heute Morgen gegen 10.00 Uhr eine 76-jährige Autofahrerin aus Großalmerode beim Einparken auf dem Parkplatz "Obere Scheidquelle" in Großalmerode aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto beschädigt. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Rempler ein Schaden von jeweils 250 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meissner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell