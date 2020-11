Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

VarelVarel (ots)

Am 25.11.2020, ziwschen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, wurde ein Pkw BMW, schwarz, der in Varel ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand der Friedrich-August-Straße stand, im Frontbereich von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststele in Varel unter der Tel.-Nr.: 04451 - 9230, entgegen.

