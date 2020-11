Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Betrug - "Polizei legt "falschen Handwerkern" das Handwerk - nach völlig überhöhter Rechnungsstellung

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Eine 75-jährige Wilhelmshavenerin bestellte Handwerker nach einem Zeitungsaufruf zu sich nach Hause, damit diese Gartenarbeiten und eine Dachreinigung durchführen. Im Zuge der Arbeiten forderten die drei Tatverdächtigen einen Arbeitslohn in Höhe von 15.000 Euro in bar. Eine telefonisch kontaktierte Bankmitarbeiterin wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei. Die Täter erhielten zwischenzeitlich einen wesentlich geringeren Bargeldbetrag und verließen die Anschrift. In Tatortnähe konnten die Betrüger mit ihren Fahrzeugen von der Polizei angetroffen und identifiziert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei rät:

- Prüfen sie Annoncen und Angebote ganz genau! Seien Sie immer skeptisch! - Seien Sie immer skeptisch, wenn unbekannte Personen/Handwerker unangekündigt vor Ihrer Haustür stehen. Seriöse Handwerker kommen nicht unangekündigt zu Ihnen. - Lassen Sie sich nicht von angeblichen Sonderangeboten überrumpeln oder unter Druck setzen. Jeder seriöse Unternehmer lässt seinen Kunden eine gewisse Bedenkzeit. - Unterschreiben Sie keine Verträge an der Haustür. - Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer oder Innung über seriöse Betriebe. Zahlen Sie nicht im Voraus. - Lassen Sie die Handwerker auf keinen Fall sofort mit den Arbeiten beginnen. - Holen Sie sich bei größeren notwendigen Arbeiten immer mehrere Angebote ein. - Lassen Sie unbekannte Personen unter zweifelhafter Vorgabe nicht in ihr Haus oder in ihre Wohnung. Informieren Sie bei vorhandenen Zweifeln immer die Polizei über den Notruf 110 und bitten Sie Nachbarn um Hilfe. - Warnen sie ältere Menschen in ihrem Umfeld vor dieser Masche.

Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei um Hinweise:

Zeugen, die ebenfalls Angebote erhalten haben bzw. ergänzende Angaben zu dem angezeigten Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Haben Sie zu dem Thema Fragen? +++

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland steht den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite:

Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention (BfK) ist unter der Rufnummer 04421/942-108 oder - unter praevention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen.

Im Landkreis Friesland stehen Ihnen Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention für den Bereich Jever (04461/9211-181) und

Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention für den Bereich Varel (04451/923-146)

zur Verfügung

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell