Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufgefundene Schmuckkoffer mit Schmuckstücken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

VarelVarel (ots)

Die Polizei in Varel bittet im Zusammenhang eines aufgefundenen Schmuckkoffers um Hinweise. Im Koffer fanden die Ermittler zahlreiche Schmuckstücke, wie Fingerringe, Halsketten, Broschen und auch eine Damenarmbanduhr. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Schuckstücken geben? Hinweise bitte an die Polizei in Varel unter der Tel.-Nr.: 04451 - 9230.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell