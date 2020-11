Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Werkzeugdiebstahl aus unverschlossenem LKW

SchortensSchortens (ots)

Am 20.11.2020, zwischen 14:00 und 14:30 Uhr, wurden aus einem unverschlossenen LKW von Möbelmonteuren drei Koffer mit Werkzeugmaschinen entwendet. Zeugen, die in der fraglichen Zeit Personen mit entsprechenden Koffern der Marken Bosch und Makita im Bereich Oldenburger Straße/Grön Winkel gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell