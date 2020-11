Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter unter Alkoholbeeinflussung

JeverJever (ots)

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer bog am 22.11.2020, gegen 19.25 Uhr, in Jever, Ortsteil Moorwarfen, vom Schwalbenweg nach links auf den Moorwarfer Gastweg ab. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw, dessen 22-jähriger Fahrer den Moowarfer Gastweg, aus Richtung der alten B 210 kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von geschätzten 2000 EUR entstand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Geschädigte des Unfalles unter der Einwirkung alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholhonzentration von 1,22 Promille. Beim Unfallbeteiligten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein eingezogen.

