Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel vom 20.11.2020 - 22.11.20

Varel/BockhornVarel/Bockhorn (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.11.2020) gegen halb zwei kontrolliert eine Polizeistreife einen 16jährigen Rollerfahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Varel auf der Altjührdener Straße. Während der Kontrolle stellen die Beamten Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Daher wird eine Blutentnahme veranlasst und dem 16jährigen wird die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl eines Hinweisschildes In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.11.) schraubte ein Unbekannter ein neues Hinweisschild zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der Fußgängerzone von einer Laterne in der Hindenburgstraße in Höhe der Drostenstraße ab und entwendete es. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Varel unter 04451/9230 entgegen.

Schaden am gläsernen Fahrgastunterstand in Bockhorn Am Fahrgastunterstand in der Steinhauser Straße im Bereich der Einmündung Kuhhamm kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.11.) zur Zerstörung einer Scheibe. Hinweise auf die Ursache bzw. einen Täter nimmt die Polizei Bockhorn unter 04453/978620 entgegen.

Versuchter Einbruch in Sporthalle der Oberschule Bockhorn Vier Personen verschafften sich an der Oberschule in Bockhorn am Samstagabend gegen 20:15 Uhr zunächst Zutritt zu einer Garage und versuchten anschließend eine Tür zur Sporthalle in der Hilgenholter Straße aufzuhebeln. Hierbei wurden sie von einem Spaziergänger überrascht und flüchteten mit Fahrrädern, bevor sie Zugang zur Halle erlangten. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Varel unter 04451/9230 entgegen.

