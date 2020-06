Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebe nach Hinweis festgenommen

Ludwigshafen - Mitte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldet eine Zeugin, dass sie soeben beobachtet habe wie drei Personen am Hauptbahnhof in Ludwigshafen Fahrräder entwenden würden. Die eingesetzten Polizeibeamten waren schnell vor Ort und konnten alle drei Fahrraddiebe nach kurzer Verfolgung festnehmen.

