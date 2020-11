POL-WHV: Verkehrsunfal mit schwer verletzter Person

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Am 25.11.2020, um 15.28 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Führer eines Pkw die Bockhorner Straße in 26345 Bockhorn in Richtung Varel. Hinter einer Rechtkurve, noch vor der Einmündung der Alten Bahnlinie, kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, erfasste einen Leitposten, einen Baum und kollidiert anschließend mit einem Schildmast, an welchem das Fahrzeug letztlich zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt.

