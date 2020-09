Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - LKW-Unfall - Vollsperrung

Autobahndreieck Ludwigshafen A65-B9 (ots)

Am 15.09.2020 ereignete sich am Autobahndreieck Ludwigshafen auf der Tangente von der A65 auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer gegen 10.48 Uhr ein LKW-Unfall. Der LKW, der mit Schrott beladen war, ist vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Kurve auf die Seite gefallen. Daher ist die Tangente bis auf Weiteres bis zum Abschluss der Bergung voll gesperrt. Die Feuerwehr Ludwigshafen und die Autobahnmeisterei sind/waren auch im Einsatz. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ist noch nicht abzuschätzen.

