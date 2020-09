Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am 13.09.2020 gegen 14:45 Uhr kam es auf der B37 im Ortsbereich Hardenburg zu einer Verkehrsunfallflucht in deren Zusammenhang nach etwaigen Zeugen gesucht wird. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B37 aus Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein und befand sich bereits in einer Engstelle. Der entgegenkommende, unbekannte Fahrzeugführer befuhr die B37 in entgegengesetzte Richtung und fuhr trotz bestehender Regelung durch Verkehrszeichen ebenfalls in die Engstelle ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der geschädigte 37-jährige seinen PKW auf den Bordstein rangieren, wobei ein Reifen am PKW reißt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort - es habe sich hierbei um einen schwarzen SUV gehandelt, Näheres unbekannt. Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

