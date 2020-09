Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am Montag, 14.09.2020, gegen 20:50 Uhr befuhr eine 29-jährige Mazda-Fahrerin die Kirchheimer Straße, Grünstadt, aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Kirchheim. Etwa in Höhe einer an der linken Straßenseite befindlichen Tankstelle wurde sie von einem 37-jährigen Opel-Fahrer überholt. Hierbei übersah der Überholende den PKW Audi einer 28-Jährigen, die von diesem Tankstellengelände auf die Kirchheimer Straße in Richtung Grünstadt einfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Audi, der Opel-Fahrer wollte nach rechts ausweichen und stieß hierbei dann mit dem Mazda zusammen, den er ursprünglich überholen wollte. Die Mazdafahrerin wurde leicht verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Bei dem unfallverursachenden Überholer konnte während der Unfallaufnahme sowohl Atemalkoholgeruch als auch Anzeichen für eine mögliche Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe zwecks Feststellung des Alkoholgehalts und auch der möglichen Drogenbeeinflussung wurde angeordnet. Der Führerschein des Unfallverursachers, gegen den ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde, wurde beschlagnahmt. Der durch den Verkehrsunfall an allen drei beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359 93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell