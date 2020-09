Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: LKW-Fahrer flüchtet

Haßloch (ots)

Nach einem Wendemanöver am Montag (14. September 2020) gegen 10 Uhr auf dem Gelände des Wertstoffhofs in Haßloch (Westrandstraße 1), blieb der Fahrer eines Sattelzuges am Vordach eines Betriebsgebäudes hängen und beschädigte dies. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Bis zu einem nahegelegenen Tankstellengelände folgte dem LKW ein Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe und bewegte ihn zur Rückkehr an den Unfallort. Am Vordach entstand ein Schaden von 500,-EUR. Gegen den 59-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

