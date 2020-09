Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am 14.09.2020 gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich des Ortsteils Hardenburg an einer Engstelle zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Demnach befuhren beide die B37 in Richtung Bad Dürkheim, wobei der 57-jährige Fahrzeugführer seinen PKW verkehrsbedingt anhalten musste, um einen entgegenkommenden Bus passieren zu lassen. Der dahinter fahrende 31-jährige Motorradfahrer erkannte dies zu spät und kam aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung zu Fall und rutschte gegen den davor befindlichen PKW. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer an Knien und Händen und wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: C. Orth

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell