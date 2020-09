Polizei Steinfurt

POL-ST: Tödlicher Verkehrsunfall in Lienen

Lienen (ots)

Am Samstag, 12.09.2020, 15:55 Uhr befuhr ein 16-Kradfahrer aus Tecklenburg die B 475 im Bereich Lienen in Richtung Glandorf. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Er stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Kleinlastwagen eines 55-jährigen Fahrers aus Ostbevern zusammen. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die B 475 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

