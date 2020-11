Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit - Polizei und VKP geben Tipps zum Thema "Sicherheit rund ums Haus" - Heute: Garagen - Begleitung auf Twitter unter dem Hashtag #dunkelabersicher

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland startete Anfang Oktober ihre Aufklärungskampagne, um die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Einbruchschutz zu informieren. Diese Informationsoffensive erfolgt gemeinsam mit dem Verein zur Förderung kommunaler Prävention (VKP).

Zum Thema Einbruchschutz werden fortan Hinweise zur Sicherung des Hauses, Verhaltenshinweise über Pressemitteilungen und über Social Media veröffentlicht. Die Polizei nutzt dafür unter dem Hashtag #dunkelabersicher ihren eigenen Twitter-Account, der unter https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist.

Nachdem es in den ersten Berichten um die Sicherung von Türen und Fenstern, die Nutzung von Alarmanlagen sowie "Smarthome" und der Grundstückssicherung ging, steht heute das Thema "Garagen" im Fokus.

"Von der Garage aus gelangen viele Einbrecher über die Verbindungstür schnell in das Wohnhaus", so Katja Reents von der (kriminal-)polizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Aber auch aus der Garage werden Gegenstände entwendet", so Katja Reents weiter.

Deshalb sollten Sie bei einem Neubau prüfen, ob eine Tür zwischen Garage und Wohnhaus unbedingt benötigt wird. Außerdem sollten Sie sich fragen, ob Garagenfenster wirklich erforderlich sind. Diese bieten nämlich eine zusätzliche Einstiegsmöglichkeit. Durch den Einbau eines geprüften einbruchhemmenden erhält man einen guten Einbruchschutz. Einbruchhemmende Tore können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden.

Über Katja Reents, Tanja Horst oder Eugen Schnettler erhalten Sie das Herstellerverzeichnis der Polizei über geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Türen/Tore.

+++ Sicherungsmaßnahmen +++ Garagentore sind nachträglich schwer zu sichern. Häufig bleibt die Beplankung des Tores eine Schwachstelle.

+++ Verriegelung und Konstruktion +++ Schwingtore sollten mit einer speziellen stabilen Stangenverriegelung ausgestattet werden. Die Beplankung des Tores darf von außen nicht zu entfernen sein. Der Profilzylinder sollte geschützt eingebaut werden.

+++ Tür zwischen Garage und Wohnhaus: Achtung Brandschutz! +++ Bei der Verbindungstür zwischen Garage und Wohnhaus muss es sich in der Regel um eine zugelassene Brandschutztür handeln. An solchen Türen dürfen nachträglich so gut wie keine Veränderungen mehr vorgenommen werden, obwohl es unter dem Gesichtspunkt der Einbruchhemmung erforderlich wäre.

+++ Tipp +++ Zahlreiche Hersteller bieten so genannte "Multifunktionstüren" an, die sowohl die Anforderungen des Brandschutzes wie auch der Einbruchhemmung erfüllen (siehe polizeiliches Herstellerverzeichnis).

+++ Ansprechpartner in der PI Wilhelmshaven/Friesland +++

In Wilhelmshaven steht ihnen Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, unter der Rufnummer 04421-942-108 als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Im Landkreis stehen weiterhin Tanja Horst, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461/9211-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451/923-146 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell