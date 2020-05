Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Fahrzeug

Gries (ots)

Am Samstag den 02.05.2020 zwischen 23:20 Uhr und 23:50 Uhr kam es in Gries in der Hochstraße zu einem Diebstahl aus PKW. Die Eigentümerin eines silbernen Dodge hörte in dem genannten Zeitraum mehrfach die Alarmanlage ihres Fahrzeuges, machte sich jedoch zunächst keine Gedanken darüber. Erst am darauffolgenden Tag bemerkte sie, dass auf unbekannte Weise ihr Fahrzeug geöffnet und dabei mehrere Gegenstände aus dem inneren des Wagens entwendeten wurden. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).|pikus

