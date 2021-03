Polizei Eschwege

POL-ESW: Pärchen von vier unbekannten Tätern beleidigt und bedrängt; Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung

Bei der Polizei in Eschwege wurde gestern ein Vorfall angezeigt, wonach am Mittwochnachmittag ein Pärchen von vier unbekannten Tätern im Bereich Treppenaufgang zum Parkplatz "Unter dem Berge" angesprochen, beleidigt und massiv bedrängt worden ist. Erst als Zeugen hinzukamen, ließen die Unbekannten ab und machten sich aus dem Staub. Die Polizei erhofft sich jetzt Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere durch die Personenbeschreibung der vier Männer.

Gegen 16.45 Uhr waren eine 17-Jährige und ihr 21-jähriger Freund, beide aus Eschwege stammend, auf dem Treppenaufgang Richtung Parkplatz "Unter dem Berge" unterwegs. Die junge Frau war dann aus einer Gruppe von vier Männern, die dem Pärchen gefolgt waren, heraus angesprochen und auf sexuell anzügliche Weise beleidigt worden. Die Frau und ihr Freund gingen zunächst aber weiter, die Bemerkungen ignorierend. Daraufhin wandten sich drei der Männer der Frau zu, schubsten diese, schlugen ihr mit dem Handrücken ins Gesicht und traten die Frau auch gegen das Schienbein. Außerdem stieß einer Männer mit dem Finger der Frau gegen den Brustkorb. Durch einen weiteren Schubser stürzte die Frau dann zu Boden und verletzte sich dabei an der rechten Hand. Erst als ein unbekanntes Pärchen auf den Vorfall aufmerksam wurde und die Täter aufforderte die Frau in Ruhe zu lassen, ließen die Männer von weiteren Tathandlungen ab und verschwanden in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Körperverletzung gegen die vier unbekannten Männer, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

- südländischer Phänotyp - 20-25 Jahre alt - 1,70-1,75 m groß und schlank - drei-Tage-Bart - bekleidet mit dunkler Steppjacke ohne Kapuze, blauer Jeans und schwarzer Basecap - trug eine schwarze Bauchtausche mit weißer Applikation einer unbekannten Marke

Täter 2:

- südländischer Phänotyp - 20-25 Jahre alt - 1,70m groß und schlank - drei-Tage-Bart - kurze, dunkle Haare - bekleidet mit weißer Sportjacke und schwarzer Jogginghose - trug eine schwarze Bauchtasche

Täter 3:

- südländischer Phänotyp - ca. 25 Jahre alt - 1,80 m groß und schlank - bekleidet mit blauer Jeans und hellbrauner Jacke - trug eine schwarze Bauchtasche

Täter 4:

- südländischer Phänotyp - 20-25 Jahre

-1,70-1,75 m groß und schlank

- kurze Haare mit rasierter Linie an der Kopfseite - glattrasiert - bekleidet mit schwarzer Jeans - trug eine schwarze Bauchtasche

Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung zu den vier Tatverdächtigen. Insbesondere bittet die Polizei das Pärchen, welches den Vorfall beobachtet hatte und die Männer angesprochen hat, mit der Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

