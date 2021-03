Polizei Eschwege

POL-ESW: Gemeinsame Presseerklärung der Polizeidirektion Werra-Meißner und der Staatsanwaltschaft Kassel-Kriminalpolizei stellt 1,6 Kilo Amphetamine sicher; Ermittlungen gegen 29-jährigen Mann aus Sontra

In einem Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen haben Beamte der Eschweger Kriminalpolizei vergangene Woche umfangreiche Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Diese führten u.a. letzten Donnerstag zum Auffinden einer nicht unerheblichen Menge an Betäubungsmitteln.

Die Beamten konnten in Sontra in der Wohnung eines 29-jährigen Tatverdächtigen beim Vollstrecken eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Kassel insgesamt 1,6 Kilogramm an Amphetaminen auffinden und sicherstellen. Darüber hinaus fanden die Ermittler noch einmal ca. 200 Gramm Marihuana, etwa 70 Gramm Haschisch und kleinere Mengen anderer verbotener Substanzen auf.

Die Durchsuchung der Wohnung, bei der die ermittelnden Beamten auch einen Rauschgiftspürhund zum Einsatz brachten, förderte außerdem noch einen verbotenen Schlagring zu Tage, den die Beamten ebenfalls einkassierten.

Infolgedessen steht der Beschuldigte im dringenden Verdacht unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung einer Waffe betrieben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde der 29-jährige Tatverdächtige am gestrigen Donnerstag dem Amtsgericht Kassel vorgeführt und gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt in Kassel verbracht.

