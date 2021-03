Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte Täter stehlen Geldbörse und heben anschließend mit geklauter Bankkarte Bargeld ab; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Unbekannte Diebe haben einer 80-jährigen Frau am Donnerstagnachmittag zwischen 14.50 Uhr und 15.05 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche geklaut, als die Frau im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege zum Einkaufen war. Zum Tatzeitpunkt hatte die Seniorin die Geldbörse in einer Handtasche, welche die Frau an ihren Einkaufswagen gehangen hatte. In einem unbeobachteten Moment griffen die Täter schließlich zu und erlangten so das Portmonee der Rentnerin mit dem Personalausweis, 120 Euro Bargeld und auch zwei Bankkarten.

Doppeltes Pech

Damit nicht genug musste die Seniorin auch noch hinnehmen, dass die Diebe unmittelbar nach dem Diebstahl auch noch auf ihr Konto zugriffen. Da die Seniorin auch die zugehörigen PINs offenbar im Portmonee aufbewahrt hatte, konnten die Täter im Anschluss an ihre Diebstahlshandlung mit den geklauten Bankkarten nochmal zuschlagen und insgesamt 2000 Euro vom Konto der Rentnerin abheben. Die unerlaubte Abhebung des Geldes erfolgte in Eschwege bei einem Kreditinstitut in der Friedrich-Wilhelm-Straße zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr.

Die Polizei hat jetzt Ermittlungen wegen Diebstahls und Computerbetruges aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um Hinweise in beiden Fällen unter der Nummer 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Tipps:

Hinsichtlich derartiger Taten sollten sie beachten, dass sie ihre Geldbörse und Wertgegenstände beim Einkaufen nicht unbeaufsichtigt lassen sollten. Am besten trägt man seine Geldbörse immer bei sich am Körper. Zudem gehören Bank-und Kreditkarten getrennt vom zugehörigen PIN aufbewahrt.

