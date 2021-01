Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehört dieses E-Bike?

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Am Samstag, 05.12.2020, wurde ein unverschlossenes E-Bike an der Straße am Rabenhof, nahe der Herforder Straße, gefunden, dessen Besitzer bis heute nicht ermittelt werden konnte.

Das weiße E-Bike ist von der Marke Flyer, Modell Gotour 6 mit Bosch-Motor. Der Akku ist nicht mehr vorhanden. Wer ist oder kennt den Besitzer des Fahrrads?

Hinweise bitte an unser Kriminalkommissariat 14 unter der 0521 545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell