Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten fassen flüchtigen betrunkenen Unfallverursacher auf der A 33

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- A 33- Stukenbrock-

Auf der Webereistraße, im Bereich der August-Bebel-Straße, flüchtete ein PKW-Fahrer heute, 20.01.2021, nach einem Verkehrsunfall. Zeugen gaben Hinweise auf den Unfallverursacher, der anschließend durch Polizisten auf der Autobahn 33 angehalten werden konnte.

Ein PKW-Fahrer fuhr um 01:35 Uhr auf der Webereistraße gegen einen geparkten SUV und verursachte einen Schaden von circa 6000 Euro. Durch den Knall wurden zwei Zeugen auf den Unfall aufmerksam. Ein Anwohner sah den Fahrer des Unfallwagens, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, aussteigen und den Schaden begutachten. Der Mann stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Teutoburger Straße davon. Der Beobachter konnte den Polizeibeamten ein Teil des Kennzeichens mitteilen und den Fahrer beschreiben. Der zweite Zeuge hatte erkannt, dass der flüchtige PKW ein Volvo war.

Gegen 02:20 Uhr erhielten Streifenbeamte der Autobahnpolizei den Hinweis auf einen Volvo, der auf der Autobahn 33 im Bereich Stukenbrock rückwärtsfahre. Ein 48-jähriger Schwertransportfahrer aus Oschersleben und der 33-jähriger Begleitfahrzeug-Fahrer aus Selm mussten stark bremsen und ausweichen, weil ein Volvo-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der A 33 in Richtung Brilon zurücksetzte. Sie meldeten den Vorfall und das Kennzeichen der Polizei.

Bei der Fahndung entdeckten Streifenbeamten den Gesuchten auf der A 33 bei Schloß Holte langsam mit Schlangenlinien in Richtung Osnabrück fahren.

Der PKW fuhr unvermittelt auf den Seitenstreifen und die Streifenbesatzung hielt dahinter an. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten bei dem 38-jährigen Fahrer aus Gütersloh Alkohol Geruch wahr. An dem Fahrzeug fanden sie frische Unfallschäden im Bereich der Front, die mit den Unfallschäden an dem Mercedes SUV an der Webereistraße korrespondierten. Ein Alkoholtest des 38-Jährigen verlief positiv.

Ein Arzt entnahm dem Gütersloher auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ein Abschleppwagen transportierte seinen PKW ab. Strafverfahren sind eingeleitet.

