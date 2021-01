Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub auf Kiosk

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Männer haben am Dienstagabend, 19.01.2021, mit einer Schusswaffe einen Kiosk an der Oelmühlenstraße überfallen. Sie entkamen mit Beute.

Gegen 20:40 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum an der Einmündung Fröbelstraße. Während ein Räuber den anwesenden Kassierer mit einer Pistole bedrohte, griff sein Komplize in die Ladenkasse. Das Geld verstaute er in seinem Rucksack und das Duo verschwand vom Tatort.

Das Opfer beschrieb die beiden Tatverdächtigen:

Der erste Mann war etwa 190 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur und soll ein südeuropäisches Aussehen mit einem gebräunten Teint besitzen. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Mund- und Nasenabdeckung, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Sein Rucksack war ebenfalls schwarz.

Der zweite Mann war zwischen 165 und 170 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Seine Hautfarbe war auffällig weiß und er soll ein osteuropäisches Aussehen haben. Er trug eine schwarze Mund- und Nasenabdeckung, ein schwarzes Basecap, eine braune Jacke und eine braune Jogginghose. Er trug die Pistole bei sich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

