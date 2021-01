Polizei Bielefeld

POL-BI: Fluchtversuche gescheitert - Diebe sitzen in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Sieker-

Ein Ladendieb flüchtete am Samstag, 16.01.2021, aus einem Geschäft an der Bahnhofstraße. Ein Täter rannte mit seiner Beute aus einem Einkaufsmarkt an der Schweriner Straße und versuchte zu flüchten. Die Ladendetektive holten beide Männer ein, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen.

In einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße beobachtete der Ladendetektiv einen Kunden, der sich um 11:50 Uhr mehrere Parfümflaschen in die Jackentasche steckte. Anschließend verließ der Mann das Geschäft, ohne die Ware im Wert von 355 Euro zu bezahlen. Der Beobachter folgte dem Täter und rief die Polizei, die in der Friedenstraße/ Zimmerstraße auf den Dieb und den Verfolger trafen. Bei der Durchsuchung kamen vier Parfüms in den Taschen des polizeibekannten 24-jährigen Täters zum Vorschein.

Gegen 15:20 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes an der Schweriner Straße einen vermeintlichen Kunden, der mit einer augenscheinlich voll beladenen Sporttasche durch den Kassenbereich aus dem Geschäft rannte. Der von ihr benachrichtigte Ladendetektiv verfolgte den Flüchtenden und holte ihn auf der Stralsunder Straße ein. Mit dem Dieb und der Beute kehrte der Detektiv zum Markt zurück. In der Sporttasche fand er aus dem Laden gestohlene Bekleidung sowie ein Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den bereits als Dieb bekannten 36-Jährigen aus Polen vorläufig fest.

Beamte führten die beiden Tatverdächtigen am Sonntag, 17.01.2021, der Richterin vor, die Untersuchungshaft anordnete.

